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الأرصاد: طقس معتدل الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
السبت، 07-09-2024 07:32 ص

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم السبت، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويبقى الطقس الاثنين، معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة, وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


أما الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 17، وفي مرتفعات الشراة 29 - 18، وفي مناطق البادية 37 - 22، وفي مناطق السهول 32 - 21، وفي الأغوار الشمالية 39 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 28، وفي البحر الميت 39 - 27، وفي خليج العقبة 40 - 28 درجة مئوية.

 
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