الأرصاد: طقس معتدل يميل للبرودة ليلا اليوم

السبت:
خلال النهار، يكون الطقس معتدلاً في معظم مناطق المملكة، مع بقاء الأجواء حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما ستظهر غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة. الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، وتشتد أحياناً في ساعات ما بعد الظهر.
في ساعات الليل، يميل الطقس للبرودة، خاصةً في المناطق الجبلية، بينما يبقى معتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح ستظل شمالية غربية معتدلة السرعة.
لن يطرأ تغير كبير على حالة الطقس، حيث يتوقع أن يستمر الطقس معتدلاً في معظم المناطق، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة خلال النهار، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة.
أما خلال الليل، فيستمر الطقس مائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وقد أكدت إدارة الأرصاد الجوية مرة أخرى على ضرورة الحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر فوق المناطق الجبلية العالية بسبب الضباب
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