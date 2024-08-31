الأرصاد: طقس معتدل يميل للبرودة ليلا اليوم

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة طقساً معتدلاً يومي السبت والأحد، مع اختلافات طفيفة بين المناطق.

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السبت:



خلال النهار، يكون الطقس معتدلاً في معظم مناطق المملكة، مع بقاء الأجواء حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما ستظهر غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة. الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، وتشتد أحياناً في ساعات ما بعد الظهر.



في ساعات الليل، يميل الطقس للبرودة، خاصةً في المناطق الجبلية، بينما يبقى معتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. الرياح ستظل شمالية غربية معتدلة السرعة.

الأحد: