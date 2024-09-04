الأرصاد: ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في سماء المملكة الليلة

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الأربعاء، معتدلا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ،وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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