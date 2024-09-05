الأرصاد: غيوم تتلبد على ارتفاعات منخفضة فوق شمال ووسط المملكة

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الخميس، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الجمعة، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس يومي السبت والأحد معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.