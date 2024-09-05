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الأرصاد: غيوم تتلبد على ارتفاعات منخفضة فوق شمال ووسط المملكة

صورة عامة للعاصمة عمان
صورة عامة للعاصمة عمان
الخميس، 05-09-2024 06:56 ص

الوكيل الإخباري-  يكون الطقس اليوم الخميس، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الجمعة، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس يومي السبت والأحد معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16، وفي مرتفعات الشراة 28 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 19، وفي مناطق السهول 31 - 20، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27، وفي البحر الميت 39 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.

 
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