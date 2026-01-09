الأرصاد: غيوم رعدية ممطرة مصحوبة بحبات البرد تتحرك باتجاه عمّان

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية، الجمعة، من خطر العواصف الرعدية خلال هذه الساعة، استنادًا إلى صور رادار الطقس التي تُشير إلى وجود غيوم رعدية ممطرة تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بهطل البَرَد فوق محافظة البلقاء، تتحرك باتجاه العاصمة عمّان.

كما تُظهر صور الرادار وجود خلايا رعدية فوق أجزاء من محافظتي مأدبا وجرش، ما يستدعي توخّي الحيطة والحذر.



وقالت إدارة الأرصاد الجوية، إن المملكة تتأثر حاليا بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، بدأ تأثيره منذ ساعات صباح الجمعة بأجواء باردة وغائمة، ترافقها هطولات مطرية في عدة مناطق، كانت غزيرة أحيانا، ولا سيما في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية.



وأوضحت، أن تأثير المنخفض يستمر، حيث تبقى الأجواء باردة إلى شديدة البرودة وماطرة، مع فترات من الهطل الغزير، ما يرفع من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه، خاصة في شمال ووسط المملكة، إضافة إلى الأغوار والبحر الميت. كما تنشط الرياح الغربية وقد ترافقها هبات قوية تصل سرعتها إلى نحو 60 كم/ساعة، خصوصا فوق المرتفعات.



وكانت وزارات وبلديات أعلنت رفع جاهزيتها القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة اعتبارا من صباح الجمعة، مؤكدة تأهّب كوادرها المعنية للتعامل مع أي تأثيرات محتملة.

