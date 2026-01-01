الأرصاد: غيوم ماطرة فعّالة تؤثر على شمال المملكة وتحذيرات من تشكل السيول

11:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759431 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن آخر صور رادار الطقس تُظهر امتداد نطاق من الغيوم الماطرة الفعّالة فوق شمال المملكة، تترافق مع هطولات مطرية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة في بعض المناطق. اضافة اعلان





وأوضحت الأرصاد أن مرتفعات محافظتي عجلون وإربد تشهد نشاطًا واضحًا للغيوم الركامية، مع تسجيل هطولات غزيرة على فترات، مشيرة إلى امتداد محور الهطول من شمال غرب المملكة باتجاه المناطق الوسطى، ما يعزز فرص استمرار الأمطار خلال الساعات القادمة.



وأضافت أن هذه الحالة الجوية قد تتسبب بازدياد غزارة الأمطار في بعض المناطق، الأمر الذي يُبقي خطر تشكل السيول قائمًا في الأودية والمناطق المنخفضة، لا سيما في شمال المملكة.



ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول والأودية، ومتابعة التحديثات والنشرات الجوية الصادرة عنها أولًا بأول، حفاظًا على السلامة العامة.

تم نسخ الرابط





