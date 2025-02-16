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الأرصاد: غيوم ماطرة قادمة إلى المملكة وامطار على هذه المناطق - تحذيرات

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
الأحد، 16-02-2025 03:54 م
الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -   تشير صور رادار الطقس التابع لإدارة الأرصاد الجوية، إلى تحرك غيوم ماطرة باتجاه المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.اضافة اعلان


وبحسب ما نشرته  إدارة الأرصاد الجوية عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، فإنه من المتوقع أن تشهد المناطق الشمالية والوسطى هطولات مطرية متفاوتة الشدة في الساعات القادمة.

كما نصحت إدارة الأرصاد المواطنين، بأخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من الانزلاقات ، ومتابعة التحديثات الدورية الصادرة عن الأرصاد الجوية.
 
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