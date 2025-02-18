الأرصاد: فرص لتساقط زخات ثلجية على مناطق خلال الأيام القادمة

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الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء، مع أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





ومع ساعات الليل المتأخرة من الأربعاء، تبدأ فرصة تساقط زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة.



اعتباراً من يوم الخميس، تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وهطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من الجنوب الغربي، قد تكون غزيرة أحياناً، مع رياح نشطة تصل سرعتها إلى 65 كم/ساعة، مما يثير الغبار في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.



يوم الجمعة، يستمر تأثير الكتلة الباردة، حيث يكون الطقس بارداً جداً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتبقى الرياح نشطة مع هبات قوية قد تصل إلى 70 كم/ساعة. كما يحتمل خلال ساعات الليل المتأخرة وفجر السبت تساقط زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر فوق قمم الجبال العالية.



التحذيرات ليوم الخميس:

خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في البحر الميت.



تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.



شدة سرعة الرياح والهبات القوية التي قد تؤثر على المناطق المفتوحة.



ونصحت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق المتأثرة بالأمطار والرياح القوية، ومتابعة التحديثات الصادرة أولاً بأول.