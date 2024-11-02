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الأرصاد: فرص لهطول زخات مطرية على مناطق محددة السبت

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 02-11-2024 05:58 ص

الوكيل الإخباري-   تشير التوقعات الصادرة عن ادارة الارصاد الجوية ان  طقس اليوم السبت  لطيف في معظم المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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واشارت الارصاد الى احتمالية تساقط زخات قصيرة من المطر في ساعات الصباح الباكر في أقصى البادية الشمالية الشرقية.

 

ومع ساعات المساء، تتحول الرياح إلى شمالية غربية مع فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة.


وبينت انه ليلا يسود طقس بارد نسبي مع احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات العالية.

 
gnews

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الطقس الأرصاد: فرص لهطول زخات مطرية على مناطق محددة السبت



 


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