الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- يطرأ اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا، ولاسيما فوق الجبال ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.





وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (7-8) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



أما الاثنين، تنخفض درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس مشمسًا وباردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ودافئًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وتتأثر المملكة الثلاثاء، بإذن اللّٰه تعالى، بكتلة هوائية باردة ورطبة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 9، وفي مرتفعات الشراة 15 - 8، وفي مناطق البادية 20 - 10، وفي مناطق السهول 18 - 12، وفي الأغوار الشمالية 23 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 25 - 15 درجة مئوية.

