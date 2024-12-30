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الأرصاد: كميات كبيرة من السُّحب الماطرة تتجه نحو المملكة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-12-2024 09:46 م

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية ان صور الأقمار الصناعية الحالية تشير  إلى تأثير المنخفض الجوي الذي بدأ منذ ساعات الصباح الباكر على المملكة، ويتمركز حالياً فوق جزيرة قبرص، مصحوباً بجبهة هوائية باردة.

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وبينت في منشور عبر "فيسبوك" ان الصور تُظهر  تدفق كميات من الغيوم الماطرة باتجاه المملكة، تتخللها غيوم رعدية تتحرك شرقاً عبر البحر الأبيض المتوسط، مما يؤدي إلى تأثير مباشر على أجواء المملكة.


وأضافت ان من المتوقع أن يستمر تأثير هذا المنخفض غداً الثلاثاء، بإذن الله، حيث يجلب المزيد من الأمطار التي قد تكون غزيرة أحياناً، ومصحوبة بتساقط البرد.

 
gnews

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