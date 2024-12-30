الأرصاد: كميات كبيرة من السُّحب الماطرة تتجه نحو المملكة

وأضافت ان من المتوقع أن يستمر تأثير هذا المنخفض غداً الثلاثاء، بإذن الله، حيث يجلب المزيد من الأمطار التي قد تكون غزيرة أحياناً، ومصحوبة بتساقط البرد.
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