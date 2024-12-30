الأرصاد: كميات كبيرة من السُّحب الماطرة تتجه نحو المملكة

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان صور الأقمار الصناعية الحالية تشير إلى تأثير المنخفض الجوي الذي بدأ منذ ساعات الصباح الباكر على المملكة، ويتمركز حالياً فوق جزيرة قبرص، مصحوباً بجبهة هوائية باردة.

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وبينت في منشور عبر "فيسبوك" ان الصور تُظهر تدفق كميات من الغيوم الماطرة باتجاه المملكة، تتخللها غيوم رعدية تتحرك شرقاً عبر البحر الأبيض المتوسط، مما يؤدي إلى تأثير مباشر على أجواء المملكة.