 
الأحد 2024-09-01 01:39 م
 

 

الأرصاد: لا مؤشرات على سقوط أمطار في الثلث الأول من أيلول

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-09-2024 12:56 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أنه لا مؤشرات على سقوط أمطار في الثلث الأول من أيلول الجاري.

اضافة اعلان

 

وقال آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري"، إن درجات الحرارة خلال الثلث الأول من الشهر الجاري ستكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، لافتا إلى أن الاعتدال الخريفي فلكيا سيكون في 2024/9/22.

 

وأضاف أن درجات الحرارة باتت تتسم بالبرودة خلال فترات الليل وخاصة في ساعات الليل.

 

وأشار آل خطاب إلى أن إدارة الأرصاد تراقب البيانات ودرجات الحرارة والمؤشرات للوقوف على الحالة الجوية ومعرفة إذا ما ستحمل الفترة المقبلة أي أمطار.

 
gnews

أحدث الأخبار

5 أعراض مبكرة لالتهاب المرارة

طب وصحة 5 أعراض مبكرة لالتهاب المرارة

تعبيرية

عربي ودولي لا ناجين في تحطم مروحية على متنها 22 شخصا

أدخنة متصاعدة من داخل مخيم جنين بشمال الضفة الغربية

فلسطين انفجارات واشتباكات بمخيم جنين

جانب من الدورة

أخبار محلية اختتام دورة إعداد الدعاة وتأهيلهم في أوقاف الكورة

تعبيرية

طب وصحة علاج منزلي فعال لتساقط الشعر

غت

أخبار الشركات سامسونج للإلكترونيات تُعلن عن موعد انعقاد "مؤتمر مطوري سامسونج" بدورته العاشرة

غرفة الاقتراع

أخبار محلية النقابات العمالية تدعو للمشاركة الفاعلة بالانتخابات النيابية

البريد الأردني

أخبار محلية بدء العمل الرسمي بجمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع اليوم



 


الأكثر مشاهدة