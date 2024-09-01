الأرصاد: لا مؤشرات على سقوط أمطار في الثلث الأول من أيلول

الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أنه لا مؤشرات على سقوط أمطار في الثلث الأول من أيلول الجاري.

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وقال آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري"، إن درجات الحرارة خلال الثلث الأول من الشهر الجاري ستكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، لافتا إلى أن الاعتدال الخريفي فلكيا سيكون في 2024/9/22.

وأضاف أن درجات الحرارة باتت تتسم بالبرودة خلال فترات الليل وخاصة في ساعات الليل.