الأرصاد: لا مؤشرات على سقوط أمطار في الثلث الأول من أيلول

https://www.alwakeelnews.com/story/701540
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الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أنه لا مؤشرات على سقوط أمطار في الثلث الأول من أيلول الجاري.اضافة اعلان
وقال آل خطاب لـ"الوكيل الإخباري"، إن درجات الحرارة خلال الثلث الأول من الشهر الجاري ستكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، لافتا إلى أن الاعتدال الخريفي فلكيا سيكون في 2024/9/22.
وأضاف أن درجات الحرارة باتت تتسم بالبرودة خلال فترات الليل وخاصة في ساعات الليل.
وأشار آل خطاب إلى أن إدارة الأرصاد تراقب البيانات ودرجات الحرارة والمؤشرات للوقوف على الحالة الجوية ومعرفة إذا ما ستحمل الفترة المقبلة أي أمطار.