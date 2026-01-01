الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 50 مترا

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة الأرصاد الجوية، الخميس، أن مدى الرؤية الأفقية في منطقة رأس منيف بمحافظة عجلون أقل من 50 مترًا، نتيجة تأثير الضباب والأحوال الجوية السائدة.

وحذرت الأرصاد الجوية السائقين من تدني الرؤية في تلك المنطقة، داعية إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.