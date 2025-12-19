الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد

01:50 م

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن فصل الشتاء فلكياً لموسم 2025/2026 يبدأ مع حدوث الانقلاب الشتوي يوم الأحد الموافق 21 كانون الأول 2025، والذي يُسجَّل فيه أقصر نهار وأطول ليل في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.





وأوضح آل خطاب أنّ الاول من كانون الاول يعد بداية فصل الشتاء في علم الأرصاد الجوية، والمربعانية تمثل أكثر أيام الشتاء برودة.



وأوضح آل خطاب أن عدد ساعات النهار يوم الانقلاب الشتوي يبلغ 10 ساعات و3 دقائق، مقابل 13 ساعة و57 دقيقة لليل، لافتاً إلى أن هذه الفترة تتزامن عادةً مع بداية مربعانية الشتاء.



وأضاف أن مربعانية الشتاء تُعد أبرد فترات السنة، وتُسهم أمطارها بنحو 30% من إجمالي الموسم المطري السنوي على مستوى المملكة، وتتميز بانخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، مع احتمالية تشكل الصقيع والانجماد، إضافة إلى تساقط الأمطار وأحياناً الثلوج بحسب طبيعة الأنظمة الجوية المؤثرة، مبيناً أن آخر تساقط للثلوج خلال مربعانية كان في موسم 2021/2022.



وأشار آل خطاب إلى أن السجلات المناخية في مطار عمّان المدني خلال فترة مربعانية تُظهر أن



معدلات وأرقام قياسية – مطار عمّان المدني



المعدل العام لدرجات الحرارة العظمى يبلغ 13.1 درجة مئوية



المعدل العام لدرجات الحرارة الصغرى يبلغ 4.6 درجات مئوية



معدل المجموع المطري يبلغ 78 ملم

