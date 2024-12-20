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الأرصاد: مطر ورعد وبرد وريح تؤثر على المملكة تستمر حتى هذا الموعد

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 20-12-2024 09:08 ص

الوكيل الإخباري- يتأثر الأردن بحالة من عدم الاستقرار الجوي اليوم الجمعة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً، وتهطل زخات متفرقة من المطر في الشمال والوسط وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية تمتد أحيانا إلى أجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون لفترة قصيرة غزيرة أحياناً في مناطق محدودة بما فيها منطقة البحر الميت ويصحبها الرعد وتساقط البرد أحياناً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتدريجياً مع ساعات الليل يضعف هطول المطر.

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وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا السبت، مع بقاء الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


يبقى الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية الأحد، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

 
gnews

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