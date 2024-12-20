الأرصاد: مطر ورعد وبرد وريح تؤثر على المملكة تستمر حتى هذا الموعد

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا السبت، مع بقاء الطقس باردا نسبيا وغائما جزئيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
يبقى الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية الأحد، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
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