الأرصاد: مناطق ستشهد تساقطاً للأمطار غداً الثلاثاء

02:56 م

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الوكيل الإخباري- أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن غداً الثلاثاء سيشهد احتمالاً لسقوط الأمطار في المناطق الشمالية في المملكة . اضافة اعلان





كما بينت الدائرة بأن مناطق المرتفعات ستشهد تشكلاً للضباب ، إضافة لتواجد الغيوم في هذه المناطق .



وحذرت الأرصاد من تشكل الغبار في مناطق البادية الجنوبية لفترات قليلة ، داعية لأخذ الحيطة والحذر .