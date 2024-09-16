الأرصاد: مناطق ستشهد تساقطاً للأمطار غداً الثلاثاء

كما بينت الدائرة بأن مناطق المرتفعات ستشهد تشكلاً للضباب ، إضافة لتواجد الغيوم في هذه المناطق .
وحذرت الأرصاد من تشكل الغبار في مناطق البادية الجنوبية لفترات قليلة ، داعية لأخذ الحيطة والحذر .
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد تكشف فرص هطول الأمطار اليوم.. وموعد انتهاء الأجواء الباردة
-
الارصاد : انخفاض على الحرارة وامطار الاثنين - تنبيهات
-
الحرارة أقل من معدلاتها العامة بحوالي 4-3 درجات مئوية اليوم الأحد
-
امطار في الاردن الاثنين
-
الارصاد : تنبيه من الضباب فوق المرتفعات يوم الاحد
-
الأرصاد: أجواء مائلة للبرودة ليلا حتى منتصف الأسبوع
-
أمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد
-
تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة