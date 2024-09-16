 
الإثنين 2024-09-16 05:56 م
 
 

الأرصاد: مناطق ستشهد تساقطاً للأمطار غداً الثلاثاء

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 16-09-2024 02:56 م
الوكيل الإخباري-   أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن غداً الثلاثاء سيشهد احتمالاً لسقوط الأمطار في المناطق الشمالية في المملكة .اضافة اعلان


كما بينت الدائرة بأن مناطق المرتفعات ستشهد تشكلاً للضباب ، إضافة لتواجد الغيوم في هذه المناطق .

وحذرت الأرصاد من تشكل الغبار في مناطق البادية الجنوبية لفترات قليلة ، داعية لأخذ الحيطة والحذر .
 
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