الأرصاد: منخفض من أصل قطبي قادم للمملكة

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الوكيل الإخباري- اشارت التوقعات والتحليلات الصادرة عن ادارة الارصاد الجوية إلى استمرار الطقس البارد نسبيًا خلال الأيام القادمة في أغلب مناطق المملكة، مع أجواء دافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما ستشهد نهاية الأسبوع انخفاضًا ملموسًا على درجات الحرارة بسبب اقتراب كتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي من المملكة . اضافة اعلان





الاثنين، يسود طقس بارد نسبيًا في معظم المناطق، مع احتمال زخات خفيفة من المطر شمالًا ، اما يوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف مع ظهور كميات من الغيوم العالية .



الأربعاء ،استمرار الأجواء الباردة مع احتمال زخات خفيفة من المطر في ساعات متاخرة من الليل في الأجزاء الغربية من شمال ووسط المملكة.



الخميس، يبدأ تأثر المملكة بشكل تدريجي بكتلة هوائية باردة جدًا من اصل قطبي ومنخفض جوي يتمركز فوق سوريا، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، وزخات من المطر بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة تمتد لاحقًا إلى بعض المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، مع رياح غربية نشطة مثيرة للغبار في البادية.



التحذيرات والتنبيهات:

- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب صباح الاثنين.

- خطر انزلاق المركبات على الطرق المبتلة بفعل الأمطار.

- تنبيه من شدة سرعة الرياح والهبات القوية في المناطق المفتوحة يوم الخميس .



