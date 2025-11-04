الأرصاد: موسم الأمطار ما زال دون معدلاته حتى نهاية تشرين أول

05:48 م

الوكيل الإخباري- صرّح مدير الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن المملكة تأثرت خلال شهر تشرين أول 2025 بامتداد مرتفع جوي في أغلب أيام الشهر، مما أدى إلى سادت أجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، بينما كانت حارة نسبيًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





وأضاف آل خطاب أن المملكة تأثرت خلال فترات متفرقة (3–5، 21–23، 27–28، 30–31 تشرين أول) بامتداد منخفضات سطحية حرارية ضعيفة، نتج عنها ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، في حين سادت أجواء لطيفة الحرارة خلال الفترة (6–10 تشرين أول) نتيجة تأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة، حيث شهدت الأغوار الشمالية والوسطى وأجزاء محدودة من شمال المملكة زخات خفيفة من المطر صباح يوم 9 تشرين أول.



وأوضح آل خطاب أن معدل درجة الحرارة في مطار عمان المدني خلال شهر تشرين أول بلغ 21.9 درجة مئوية بزيادة قدرها 0.4 درجة مئوية عن المعدل العام، فيما بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة 34.4 درجة مئوية بتاريخ 4 تشرين أول، وأدنى درجة حرارة 13.2 درجة مئوية بتاريخ 30 تشرين أول.



وبيّن مدير الأرصاد الجوية أن محطة دير علا سجلت أعلى درجة حرارة عظمى على مستوى المملكة بلغت 41.5 درجة مئوية، في حين سجلت محطة الشوبك أقل درجة حرارة صغرى بلغت 1.6 درجة مئوية.



وفيما يتعلق بالأمطار، أوضح آل خطاب أن المملكة شهدت يومًا مطريًا واحدًا فقط خلال الشهر، حيث سجلت كميات خفيفة من الأمطار تراوحت بين 0.4 و3.8 ملم في عدد من المناطق الشمالية، أي بما لا يتجاوز 1% من المعدل الموسمي العام.



وأشار مدير الأرصاد الجوية إلى أن مجاميع الأمطار منذ بداية الموسم المطري وحتى نهاية تشرين أول 2025 ما زالت دون معدلاتها العامة في جميع مناطق المملكة، إذ لم تتجاوز نسبتها (1–2%) من المعدل الموسمي السنوي.