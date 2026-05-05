الأرصاد: نيسان 2026 يخالف التوقعات بأجواء أبرد وأمطار أعلى من المعتاد

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن شهر نيسان 2026 جاء مخالفاً للنمط المناخي المعتاد، حيث سادت أجواء ربيعية معتدلة مائلة للبرودة نسبياً، نتيجة تأثر المملكة بامتداد مرتفع جوي تخللته كتل هوائية باردة نسبياً ورطبة أحياناً، إضافة إلى حالات من عدم الاستقرار الجوي خلال بعض الفترات.





وأظهرت البيانات انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها العامة في معظم مناطق المملكة، حيث بلغ المعدل الشهري في مطار عمّان المدني 16.5 درجة مئوية، أي أقل من المعدل العام بنحو 0.8 درجة مئوية، مع تراجع واضح في معدلات درجات الحرارة العظمى والصغرى، ما يعكس أجواء معتدلة خلال الشهر.



وسجلت أعلى درجة حرارة عظمى في مطار عمّان 32.0 درجة مئوية بتاريخ 17 نيسان، فيما بلغت أدنى درجة حرارة صغرى 6.8 درجة مئوية بتاريخ 7 نيسان. وعلى مستوى المملكة، سجلت محطة دير علا أعلى درجة حرارة وصلت إلى 39.0 درجة مئوية، في حين سجلت محطة الشوبك أدنى درجة حرارة وبلغت درجتين مئويتين تحت الصفر بتاريخ 22 نيسان.



وفي الجانب المطري، سجل شهر نيسان أداءً لافتاً فاق المعدلات المفترضة، حيث بلغ مجموع الهطول في مطار عمّان 17.7 ملم، أي ما نسبته 7% من المعدل الموسمي العام، وهي نسبة تتجاوز المعدل المتوقع لهذا الشهر والبالغ عادة 3%.



كما سجلت محطة الربة في محافظة الكرك أعلى مجموع مطري على مستوى المملكة بواقع 38.5 ملم، بما نسبته نحو 12% من معدلها الموسمي، وهو أعلى من المعدلات المعتادة لنيسان.



أما من حيث درجات الحرارة، فقد انخفضت المعدلات الشهرية في معظم مناطق المملكة بمقدار يتراوح بين 0.2 و1.3 درجة مئوية مقارنة بالمعدلات العامة، باستثناء الأغوار الوسطى والعقبة التي سجلت ارتفاعاً طفيفاً بحدود 0.3 درجة مئوية فوق معدلاتها المعتادة.



وأكدت إدارة الأرصاد الجوية أن هذه المؤشرات تعكس شهراً ربيعياً مميزاً، جمع بين اعتدال الأجواء وتحسن كميات الهطول، في وقت عادة ما تكون فيه كميات الأمطار محدودة، ما يعزز من أهمية هذا الأداء المناخي على الواقع المائي والزراعي في المملكة.





