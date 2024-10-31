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الأرصاد: 3 تحذيرات من أمطار رعدية وتشكل السيول في شمال وشرق المملكة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 31-10-2024 06:23 ص

الوكيل الإخباريأكدت إدارة الأرصاد الجوية استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار في المملكة لليوم الثاني على التوالي.

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وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد ساعات ما بعد الظهر زخات متفرقة من الأمطار في مختلف مناطق المملكة.


وأشارت إلى أن أجزاءً من شمال وشرق المملكة، مثل الأزرق والصفاوي ورويشد، قد تشهد أمطارًا غزيرة مصحوبة بالرعد.


كما توقعت نشاطًا للرياح الشمالية الشرقية إلى الشمالية الغربية، مما قد يثير الغبار في مناطق البادية.


وحذرت الأرصاد من تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال وشرق المملكة، بالإضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرق الرطبة.

 
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