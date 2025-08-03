الإثنين: أجواء صيفية عادية وتحذيرات من غبار مسائي في البادية

11:56 م

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الوكيل الإخباري- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسود المملكة يوم الإثنين الموافق 4 آب 2025 أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، في حين تبقى الأجواء حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. اضافة اعلان





وبحسب التقرير الصادر عن الدائرة، يُتوقّع خلال ساعات النهار ظهور بعض الغيوم المتفرقة، لا سيّما في جنوب المملكة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة في مناطق البادية، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار.



أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس معتدل الحرارة في معظم المناطق، بينما يبقى حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتستمر الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ونبّهت دائرة الأرصاد الجوية من احتمال تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خلال ساعات المساء، لا سيّما في المناطق الصحراوية والبادية، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.



