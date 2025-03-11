الاردن .. ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

05:21 م

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الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة الاربعاء ، الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ودافيء في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. اضافة اعلان





والخميس ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، الطقس دافئ بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.



ويوم الجمعة توالي درجات الحرارة إرتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-10) درجات مئوية، مع بقاء الطقس دافئ بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

