 
الثلاثاء 2025-03-11 05:57 م
 

الاردن .. ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 11-03-2025 05:21 م
الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة  الاربعاء ، الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ودافيء في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان

 
والخميس ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، الطقس دافئ بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.
 
ويوم الجمعة توالي درجات الحرارة إرتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-10) درجات مئوية، مع بقاء الطقس دافئ بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف

أخبار محلية افتتاح المجلس العلمي الهاشمي الأول في الرصيفة

اللحوم الحمراء

أخبار محلية إغلاق 3 محال لبيع اللحوم في إربد

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية محاضرة في الجامعة الهاشمية بعنوان "أسرار وفتاوى رمضان"

العاصمة عمان

الطقس الاردن .. ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

غزة

فلسطين 5 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة

السمرات يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة

أخبار محلية السمرات يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية تسوية 459 قضية ضريبية لمكلفين وشركات

علم لبنان

عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة