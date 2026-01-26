الاردن .. انخفاض ملموس على الحرارة وأمطار رعدية بهذا الموعد

كما تنشط الرياح الغربية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.
وتستمر الأجواء الباردة يوم الخميس، مع طقس غائم جزئيًا وفرصة في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال ووسط المملكة، فيما تسود أجواء شديدة البرودة ليلًا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، والانتباه لاحتمال الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية يوم الأربعاء، إضافة إلى خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين فوق مرتفعات الشراة العالية.
