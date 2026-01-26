الاردن .. انخفاض ملموس على الحرارة وأمطار رعدية بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الأربعاء، حيث تسود أجواء باردة في مختلف مناطق المملكة، مع تكاثر للغيوم وهطول زخات من المطر في شمال المملكة تمتد مساءً إلى المناطق الوسطى وأجزاء من الشمالية الشرقية، قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا.

كما تنشط الرياح الغربية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.



وتستمر الأجواء الباردة يوم الخميس، مع طقس غائم جزئيًا وفرصة في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال ووسط المملكة، فيما تسود أجواء شديدة البرودة ليلًا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.