الإثنين 2026-01-26 07:48 م

الاردن .. انخفاض ملموس على الحرارة وأمطار رعدية بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ
امطار
 
الإثنين، 26-01-2026 06:34 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الأربعاء، حيث تسود أجواء باردة في مختلف مناطق المملكة، مع تكاثر للغيوم وهطول زخات من المطر في شمال المملكة تمتد مساءً إلى المناطق الوسطى وأجزاء من الشمالية الشرقية، قد تكون مصحوبة بالرعد أحيانًا.

اضافة اعلان


كما تنشط الرياح الغربية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.


وتستمر الأجواء الباردة يوم الخميس، مع طقس غائم جزئيًا وفرصة في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال ووسط المملكة، فيما تسود أجواء شديدة البرودة ليلًا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، والانتباه لاحتمال الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية يوم الأربعاء، إضافة إلى خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر من يوم الاثنين فوق مرتفعات الشراة العالية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تطبيقات النقل الذكية

أخبار محلية "النقل البري": 100 ألف دينار شرط أساسي لترخيص شركات النقل عبر التطبيقات الذكية

العيسوي يعزي عشيرة القرعان

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة القرعان

العيسوي: المركز يجسد نموذجا عمليا لمساهمة الجامعات في تحسين جودة حياة المواطنين

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي الهاشمي يفتتح مركز جامعة الشرق الأوسط للعلاج الحكمي

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس الاردن .. انخفاض ملموس على الحرارة وأمطار رعدية بهذا الموعد

اتفاقية تعاون بين الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ومنظمة أمديست

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ومنظمة أمديست

ا

شؤون برلمانية "السياحة النيابية" تزور جمعية وكلاء السياحة

ب

اقتصاد محلي 8.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ل

أخبار محلية بلدية دير أبي سعيد تعلق استقبال الزوار في القرية الحضرية



 






الأكثر مشاهدة