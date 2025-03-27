الاردن .. انخفاض ملموس على الحرارة وامطار غزيرة بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- تكون الاجواء يوم السبت مغبرة وغير مستقرة في أغلب المناطق، كما يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الطقس لطيف في معظم المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات محلية من المطر بين الحين والآخر في مناطق متفرقة من المملكة خاصة في جنوب المملكة، يتوقع في ساعات ما بعد العصر أن تكون الامطار في جنوب شرق المملكة وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية غزيرة احيانا ويصحبها الرعد وتساقط البرد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في جنوب وشرق المملكة.

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وفي الليل ينحسر الغبار عن الاجزاء الغربية من المملكة مع أجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق ولطيفة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتبقى الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويوم الاحد يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة؛ الطقس لطيف في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في البادية الشمالية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.