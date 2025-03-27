الاردن .. انخفاض ملموس على الحرارة وامطار غزيرة بهذا الموعد

وفي الليل ينحسر الغبار عن الاجزاء الغربية من المملكة مع أجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق ولطيفة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتبقى الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد تحذر من طقس الجمعة وامطار على هذه المناطق
-
طقس دافئ نهارًا وعاصف مغبر ليلًا.. وتحذيرات من تقلبات مفاجئة
-
طقس دافئ وتقلبات خماسينية في الأفق
-
أجواء ربيعية دافئة حتى الجمعة
-
انقلاب جذري على حالة الطقس بالاردن .. الحالة الجوية لـ 3 ايام
-
طقس ربيعي اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة
-
آخر المستجدات على الحالة الجوية اليوم الأحد
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الاحد