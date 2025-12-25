الخميس 2025-12-25 03:34 م

الاردن تتأثر بمنخفض جوي قبرصي اعتباراً من هذا الموعد

الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع
امطار
الخميس، 25-12-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -تتأثر المملكة السبت القادم بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويسود طقس بارد وغائم جزئي يتحول تدريجياً إلى غائم.

اضافة اعلان


وتهطل الأمطار بإذن الله في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، فيما يُتوقع ليلاً أن تكون الأمطار غزيرة على فترات في شمال ووسط المملكة وقد يصحبها الرعد أحياناً.

وحذّرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب صباحاً، وبسبب الغبار أحياناً، إضافة إلى احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل.

ويوم الاحد يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، ويكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق وقد يصحبها الرعد، مع رياح جنوبية غربية نشطة السرعة وهبات قوية قد تصل سرعتها إلى 50–60 كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية، قبل أن تضعف شدة الهطولات تدريجياً خلال ساعات الليل.

وحذّرت الأرصاد من تشكل السيول، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغبار، وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المزار الجنوبي

أخبار محلية متصرف لواء المزار الجنوبي يستعرض إنجازات عام 2025

تزينت عمان بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب الوطني لكرة القدم، قبيل ساعات من مباراة النشامى أمام المنتخب المغربي الشقيق، التي تقام عند السابعة من مساء اليوم، على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة،

أخبار محلية نعيمات وعلوان ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 30 تحت 30 لعام 2025

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي بعثة تجارية إيطالية تزور الأردن شباط المقبل

قميص النشامى

أخبار محلية نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى

الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار الخير نهاية الأسبوع

الطقس الاردن تتأثر بمنخفض جوي قبرصي اعتباراً من هذا الموعد

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن القوات الإسرائيلية توغلت يوم الخميس في قرى عدة بريف القنيطرة الجنوبي. وحسب "سانا"، فإن قوة إسرائيلية مؤلفة من سيارتيْن توغلت في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي،

عربي ودولي توغل إسرائيلي جديد في الأراضي السورية

في جريمة هزّت منطقة حي الصفا بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، أقدم شاب على قتل شقيقته البالغة من العمر 25 عامًا، إثر مشاجرة عائلية تطوّرت بينهما. وبحسب شهود عيان، فإن الجريمة وقعت قبل عدة أيام، وب

عربي ودولي مصر.. جريمة تهز شمال سيناء

وللتأكد من صحة النتائج لدى البشر، حلل العلماء عينات كبد من مرضى الكبد الدهني (MASLD) في مراحل مختلفة، بعضهم أصيب لاحقا بسرطان الخلايا الكبدية. وأظهرت التحليلات علامات إعادة البرمجة الخلوية نفسها التي

طب وصحة النظام الغذائي الغني بالدهون قد يهيئ الكبد للإصابة بالسرطان



 






الأكثر مشاهدة