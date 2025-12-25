الاردن تتأثر بمنخفض جوي قبرصي اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -تتأثر المملكة السبت القادم بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويسود طقس بارد وغائم جزئي يتحول تدريجياً إلى غائم.

