الاردن تتأثر بمنخفض جوي قبرصي اعتباراً من هذا الموعد

وتهطل الأمطار بإذن الله في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، فيما يُتوقع ليلاً أن تكون الأمطار غزيرة على فترات في شمال ووسط المملكة وقد يصحبها الرعد أحياناً.
وحذّرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب صباحاً، وبسبب الغبار أحياناً، إضافة إلى احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل.
ويوم الاحد يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، ويكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية.
ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق وقد يصحبها الرعد، مع رياح جنوبية غربية نشطة السرعة وهبات قوية قد تصل سرعتها إلى 50–60 كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية، قبل أن تضعف شدة الهطولات تدريجياً خلال ساعات الليل.
وحذّرت الأرصاد من تشكل السيول، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغبار، وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية.
