الاردن .. تغيرات ملموسة على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - بعد موجة من الارتفاعات المتتالية على درجات الحرارة خلال الايام القادمة ، تتأثر المملكة يوم الجمعة القادم بمنخفض جوي يؤدي إلى تغيرات ملموسة على الحالة الجوية.

اضافة اعلان

وبالتفاصيل تتأثر المملكة – بمشيئة الله – اعتبارًا من يوم الجمعة القادم بمنخفض جوي يبدأ تأثيره تدريجيًا بعد ساعات الظهر، حيث تسود أجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق، مع احتمالية هطول أمطار غزيرة أحيانًا، ما يستدعي التنبيه من تشكّل السيول، خاصة خلال ساعات العصر والمساء.



وتشير التوقعات إلى أن الأجواء ستستقر خلال يومي الاثنين والثلاثاء، مع استمرار الطقس البارد في عموم المناطق.



أما يوم الأربعاء، فيُتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيًا، فيما تسود يوم الخميس أجواء باردة نسبيًا أيضًا، تترافق مع نشاط ملحوظ على الرياح الجنوبية الشرقية.