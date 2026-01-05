الاردن .. تغيرات ملموسة على حالة الطقس وامطار غزيرة بهذا الموعد

وتشير التوقعات إلى أن الأجواء ستستقر خلال يومي الاثنين والثلاثاء، مع استمرار الطقس البارد في عموم المناطق.
أما يوم الأربعاء، فيُتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيًا، فيما تسود يوم الخميس أجواء باردة نسبيًا أيضًا، تترافق مع نشاط ملحوظ على الرياح الجنوبية الشرقية.
وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى متابعة التحديثات الجوية وأخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المنخفضة ومجاري السيول.
