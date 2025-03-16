الاردن .. كتلة هوائية باردة وانخفاض ملموس على الحرارة بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- تقترب تدريجيا من المملكة يوم الاربعاء القادم كتلة هوائية باردة في الطبقات الجوية المختلفة، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة حيث يكون الطقس لطيف في معظم المناطق ويميل إلى البرودة في المرتفعات الجبلية العالية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح غربية معتدلة السرعة تزداد سرعتها بعد الظهر.

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ليلًا: تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تتكاثر كميات الغيوم مع فرصة لهطول زخات محلية من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، بفعل تأثر تلك المناطق بامتداد التيارات الهوائية الرطبة المرافقة للكتلة الباردة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مما يزيد من الإحساس بالبرودة.