الاردن .. كتلة هوائية باردة وانخفاض ملموس على الحرارة بهذا الموعد

ليلًا: تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تتكاثر كميات الغيوم مع فرصة لهطول زخات محلية من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، بفعل تأثر تلك المناطق بامتداد التيارات الهوائية الرطبة المرافقة للكتلة الباردة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مما يزيد من الإحساس بالبرودة.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في البادية.
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