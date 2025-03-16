 
الأحد 2025-03-16 06:27 م
 




            

        








    

        

        

            الاردن .. كتلة هوائية باردة وانخفاض ملموس على الحرارة بهذا الموعد
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                العاصمة عمان
            
                

                    العاصمة عمان
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        05:27 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  تقترب تدريجيا من المملكة يوم الاربعاء القادم كتلة هوائية باردة في الطبقات الجوية المختلفة، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي وملموس على درجات الحرارة حيث يكون الطقس لطيف في معظم المناطق ويميل إلى البرودة في المرتفعات الجبلية العالية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح غربية معتدلة السرعة تزداد سرعتها بعد الظهر.
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ليلًا: تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تتكاثر كميات الغيوم مع فرصة لهطول زخات محلية من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، بفعل تأثر تلك المناطق بامتداد التيارات الهوائية الرطبة المرافقة للكتلة الباردة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

 التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في البادية.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزارة الأوقاف
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            اختتام بطولة الشطرنج بمركز شباب القويسمة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                صورة عامة للعاصمة عمّان
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
                            تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاثنين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                العاصمة عمان
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
                            الاردن .. كتلة هوائية باردة وانخفاض ملموس على الحرارة بهذا الموعد
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزارة التربية والتعليم
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            افتتاح المشغل الإنتاجي لمسار الضيافة في مدرسة الزرنوجي بإربد
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                المفرق
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            إغلاق 5 منشآت تجارية بالمفرق
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزارة الإدارة المحلية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            وزير الإدارة المحلية: لم ندرس حل المجالس البلدية في الوقت الراهن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                رحب حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، الأربعاء، بما يبدو أنه تراجع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة عندما قال إنه لن يطرد أحد أحدا من غزة.

ودعا قاسم ترامب إلى "عدم الانسجا
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            3 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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