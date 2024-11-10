الارصاد : أمطار في هذه المناطق وتحذير من خطر الانزلاق على الطرقات

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، ان أجزاء من محافظة إربد تشهد حالياً تساقطاً للامطار .

اضافة اعلان

تحذر ادارة الارصاد الجوية الليلة من احتمال تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب صباحًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وكذلك من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا. كما يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية .