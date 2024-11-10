الارصاد : أمطار في هذه المناطق وتحذير من خطر الانزلاق على الطرقات
الأحد، 10-11-2024
03:14 م
https://www.alwakeelnews.com/story/709568
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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، ان أجزاء من محافظة إربد تشهد حالياً تساقطاً للامطار .
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تحذر ادارة الارصاد الجوية الليلة من احتمال تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب صباحًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وكذلك من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا. كما يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية .
وتكون الاجواء الليلة باردة نسبيًا وغائمة جزئيًا، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر شمال المملكة وقد يصحبها الرعد أحيانًا، بالإضافة إلى احتمالية ضعيفة لزخات خفيفة في المناطق الوسطى الغربية .