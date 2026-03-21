الارصاد : أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية وتحذيرات من السيول في هذه المناطق

الوكيل الإخباري- تشير اخر التحليلات للنماذج العددية وتحليل بيانات الأقمار الصناعية بان المملكة ستشهد باذن الله اليوم السبت أجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول تدريجياً إلى غائمة، مع هطول زخات من الأمطار بين الحين والآخر في مختلف المناطق بما فيها العقبة والبحر الميت. تكون غزيرة أحياناً خاصة في شمال ووسط المملكة، يرافقها الرعد وتساقط البرد، ما يرفع من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت. كما تنشط الرياح الغربية مع هبات قوية لفترات محدودة قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة في بعض المناطق ، مثيرةً الغبار في المناطق الصحرواية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ، وشدة سرعة الرياح والهبات القوية احيانا ، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، إلى جانب خطر العواصف الرعدية وتساقط البرد، داعيةً إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة على الطرقات.



ويستمر الطقس يوم الأحد بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع هطول أمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً في الشمال، فيما تضعف الهطولات تدريجياً خلال ساعات المساء والليل.



وخلال يومي الاثنين والثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة ولفترات قصيرة، مع استمرار التحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغبار، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات أثناء الهطول.