الارصاد : أمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية وتحذيرات من السيول في هذه المناطق

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ، وشدة سرعة الرياح والهبات القوية احيانا ، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، إلى جانب خطر العواصف الرعدية وتساقط البرد، داعيةً إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة على الطرقات.
ويستمر الطقس يوم الأحد بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع هطول أمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً في الشمال، فيما تضعف الهطولات تدريجياً خلال ساعات المساء والليل.
وخلال يومي الاثنين والثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة ولفترات قصيرة، مع استمرار التحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغبار، إضافة إلى خطر الانزلاق على الطرقات أثناء الهطول.
وتدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة التحديثات أولاً بأول، والالتزام بالإرشادات خاصة في المناطق المعرضة لتشكل السيول والطرق الصحراوية
