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الارصاد : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاثنين - تحذيرات

العاصمة الأردنية عمّان
العاصمة عمان
الأحد، 25-08-2024 09:22 م

الوكيل الإخباري-  يطرأ يوم الاثنين  ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليسود طقس حار نسبي في معظم مناطق المملكة، وحار في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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التحذيرات:
- تنبيه من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

 
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