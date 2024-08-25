الارصاد : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يطرأ يوم الاثنين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ليسود طقس حار نسبي في معظم مناطق المملكة، وحار في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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