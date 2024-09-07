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الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة الاحد

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 07-09-2024 07:11 م
الوكيل الإخباري-   يطرأ يوم الاحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. اضافة اعلان
 
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