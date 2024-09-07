الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة الاحد

07:11 م

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الوكيل الإخباري- يطرأ يوم الاحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. اضافة اعلان

