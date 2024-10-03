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الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة الجمعة

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 03-10-2024 07:59 م
الوكيل الإخباري-    ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ مع بقاء الطقس معتدل في أغلب المناطق ، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة .اضافة اعلان

لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
 
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