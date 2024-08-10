الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة يوم الاثنين، بشكل قليل، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ويكون الطقس الثلاثاء، حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا.