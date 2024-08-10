الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة بهذا الموعد

ويكون الطقس الثلاثاء، حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا.
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