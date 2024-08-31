الارصاد : ارتفاع على درجات الحرارة يوم الاثنين

08:53 م

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الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً، يوم الاثنين ، ويكون طقس معتدل في أغلب مناطق المملكة، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. اضافة اعلان

