الارصاد : ارتفاع قليل على الحرارة وتحذير من الضباب فوق المرتفعات الاثنين

08:13 م

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الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلا، يوم الاثنين ، ويكون الطقس معتدل في أغلب مناطق المملكة، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال و وسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. اضافة اعلان





التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية.