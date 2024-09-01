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الارصاد : ارتفاع قليل على الحرارة وتحذير من الضباب فوق المرتفعات الاثنين

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 01-09-2024 08:13 م
الوكيل الإخباري-  ترتفع درجات الحرارة قليلا، يوم الاثنين ، ويكون الطقس معتدل في أغلب مناطق المملكة، وحار في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال و وسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية.
 
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