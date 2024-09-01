الارصاد : ارتفاع قليل على الحرارة وتحذير من الضباب فوق المرتفعات الاثنين

التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية.
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