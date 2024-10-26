الارصاد : استمرار الطقس الخريفي في المملكة الاحد

الوكيل الإخباري- استمرار الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة المناطق الجنوبية من المملكة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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