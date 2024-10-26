 
السبت 2024-10-26 08:53 م
 

الارصاد : استمرار الطقس الخريفي في المملكة الاحد

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 26-10-2024 02:57 م

الوكيل الإخباري-    استمرار الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة المناطق الجنوبية من المملكة ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والبادية، ولطيف في باقي المناطق، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

 
gnews

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