الارصاد : اشتداد الأمطار الغزيرة و زخات من الثلوج

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يشتد تأثير الكتلة الهوائية الباردة ، يوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي. اضافة اعلان





تتساقط الأمطار الغزيرة خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة ، مع توقع ساعات الصباح الباكر زخات ثلجية ممزوجة بالمطر على قمم جبال الشراة العالية، إضافة إلى احتمالية أمطار متجمدة لفترات قصيرة فوق قمم الجبال الشمالية والوسطى.



أما يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن تتراجع تأثيرات الكتلة الهوائية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهاراً مع طقس ضبابي، بينما تكون الأجواء ليلاً شديدة البرودة مع تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.



