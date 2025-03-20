الخميس 2025-03-20 06:34 م
 

الارصاد : اشتداد تأثير الكتلة الباردة وأمطار غزيرة وثلوج

ثلوج
ثلوج
 
الخميس، 20-03-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري-    يطرأ الجمعة إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، مع هطول امطار خفيفة الى متوسطة الشدة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، تمتد احياناً لفترة قصيرة الى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر الغير مؤثرة فوق قمم الجبال العالية الشمالية والجنوبية، ومع ساعات المساء تضعف فرص هطول الامطار، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان


ليلًا: أجواء باردة جداً وغائمة جزئياً، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر خاصة في وسط وجنوب غرب المملكة، كما يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية


تنبيهات ونصائح:
- تنبية من انزلاق المركبات اثناء المسير على الطرق المبتلة.
- ننصح بإرتداء الملابس الدافئة في الصباح والليل.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أبو عبيدة

فلسطين أبو عبيدة: صواريخ اليمن تؤكد أن غزة ليست وحدها وأنها محاطة برجال أحرار

الأمن العام

أخبار محلية البحث الجنائي يُعيد مجموعة من المصاغات الذهبية سرقت من أحد المنازل

مجلس النواب

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير

ثلوج

الطقس الارصاد : اشتداد تأثير الكتلة الباردة وأمطار غزيرة وثلوج

وزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار محلية انطلاق المسابقة الهاشمية الدولية للذكور لحفظ القرآن

صورة جوية لمدينة العقبة

أخبار محلية إتلاف 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة في العقبة

ولي العهد يؤكد أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها

أخبار محلية ولي العهد يزور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ويطلع على مشاريعها المستقبلية

السفيرة التونسية

أخبار محلية السفيرة التونسية: علاقات تاريخية تجمع الأردن وتونس



 
 





الأكثر مشاهدة