الارصاد : اشتداد تأثير الكتلة الباردة وأمطار غزيرة وثلوج

الوكيل الإخباري- يطرأ الجمعة إنخفاض آخر على درجات الحرارة لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، مع هطول امطار خفيفة الى متوسطة الشدة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة، تمتد احياناً لفترة قصيرة الى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر الغير مؤثرة فوق قمم الجبال العالية الشمالية والجنوبية، ومع ساعات المساء تضعف فرص هطول الامطار، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلًا: أجواء باردة جداً وغائمة جزئياً، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر خاصة في وسط وجنوب غرب المملكة، كما يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.





التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية