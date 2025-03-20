الارصاد : اشتداد تأثير الكتلة الباردة وأمطار غزيرة وزخات من الثلج

ليلًا: أجواء باردة جداً وغائمة جزئياً، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر خاصة في وسط وجنوب غرب المملكة، كما يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية
تنبيهات ونصائح:
- تنبية من انزلاق المركبات اثناء المسير على الطرق المبتلة.
- ننصح بإرتداء الملابس الدافئة في الصباح والليل.
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