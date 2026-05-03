الارصاد الجوية تُحذر المواطنين

الوكيل الإخباري-   قال رئيس قسم المناخ في إدارة الأرصاد الجوية أحمد الطيار، الأحد، إن المملكة تأثرت منذ ساعات الصباح بمنخفض خماسيني، أدى إلى أجواء مغبرة وارتفاع في سرعة الرياح، ما تسبب بإثارة الغبار في العديد من المناطق وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية.

وأوضح  أن الأحوال الخماسينية ستستمر حتى ساعات الليل، مع رياح نشطة وهبات قوية قد تصل سرعتها إلى نحو 70 كم/ساعة، محذرا السائقين من خطر تدني وانعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، لا سيما في المناطق الصحراوية.

 

وأضاف أن المملكة ستتأثر الاثنين بكتلة هوائية باردة نسبيًا ورطبة، ستؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة يتراوح بين 7 إلى 8 درجات مئوية، حيث يُتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في العاصمة عمّان نحو 19 درجة مئوية، مع أجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

 
 


