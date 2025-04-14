الارصاد الجوية تحذر بخصوص الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس غائم جزئي ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون معتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال و وسط المملكة و أجزاء من المناطق الشرقية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

اضافة اعلان



ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.