الارصاد الجوية تحذر بخصوص الحالة الجوية يوم الثلاثاء

ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.
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