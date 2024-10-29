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الارصاد الجوية تُحذر من السيول الاربعاء

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 29-10-2024 07:54 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تحذر ادارة  الارصاد الجوية يوم غد الاربعاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ، خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية ، وخطر احتمال تشكل السيول اثناء النهار في مناطق شرق وجنوب شرق المملكة.

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  تتأثر المملكة الاربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل بإذن الله زخات متفرقة من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة يحتمل ان تكون لفترة قصيرة غزيرة احياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد خاصة في المناطق الشمالية الشرقية، كما يحتمل ان تشهد المناطق الوسطى الشرقية زخات من المطر لفترة قصيرة

 

 
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