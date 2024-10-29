الارصاد الجوية تُحذر من السيول الاربعاء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم غد الاربعاء من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ، خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية ، وخطر احتمال تشكل السيول اثناء النهار في مناطق شرق وجنوب شرق المملكة.

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