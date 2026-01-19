الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول وقد تشمل الاغوار الشمالية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.
-
أخبار متعلقة
-
مستجدات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين - تحذيرات
-
حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين
-
الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق - تحذيرات
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاحد
-
منخفض جوي جديد يؤثر على الأردن
-
أجواء باردة اليوم وتحذيرات من الضباب والصقيع في عدة مناطق
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت