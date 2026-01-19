الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

الوكيل الإخباري- يكون الطقس يوم الثلاثاء غالباً مشمس وبارد في أغلب المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات:

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول وقد تشمل الاغوار الشمالية.