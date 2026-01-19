الإثنين 2026-01-19 08:40 م

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

صقيع
صقيع
 
الإثنين، 19-01-2026 06:49 م

الوكيل الإخباري-  يكون الطقس يوم الثلاثاء غالباً مشمس وبارد في أغلب المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول وقد تشمل الاغوار الشمالية.


- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.

 
 


