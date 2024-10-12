الارصاد الجوية تُحذر من طقس الليلة وصباح الأحد

وأفادت في تقريرها الجوي ان الطقس سيستمر يوم الاحد خريفي معتدل ، وحار نسبي في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، في ساعات الصباح، بينما سيكون ليلا مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف في باقي المناطق.
c7mob
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد: طقس خريفي معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء
-
الارصاد : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت
-
أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين
-
الأرصاد: أجواء خريفية اعتيادية نهاية الأسبوع
-
الارصاد الجوية : طقس خريفي الخميس
-
الأرصاد: أجواء اعتيادية مع رياح غربية خفيفة خلال نهاية الأسبوع
-
طقس خريفي وتنبيه من تدني مدى الرؤية فوق المرتفعات الاربعاء
-
الأرصاد تنشر درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الجمعة المقبل