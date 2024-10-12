الارصاد الجوية تُحذر من طقس الليلة وصباح الأحد

06:10 م

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الوكيل الإخباري- حذرت ادارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر يوم غد الأحد، بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية. اضافة اعلان





وأفادت في تقريرها الجوي ان الطقس سيستمر يوم الاحد خريفي معتدل ، وحار نسبي في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، في ساعات الصباح، بينما سيكون ليلا مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف في باقي المناطق.

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