الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الوكيل الإخباري- تنصح ادارة الارصاد الجوية بارتداء ملابس دافئة أثناء الليل .

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كما حذرت في نشرتها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الشرقية بسبب الغبار.