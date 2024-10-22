 
الثلاثاء 2024-10-22 06:14 م
 
 

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 22-10-2024 04:54 م

الوكيل الإخباري-    تنصح ادارة الارصاد الجوية  بارتداء ملابس دافئة أثناء الليل .

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كما حذرت في نشرتها من  احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الشرقية بسبب الغبار.

 

وفي ساعات الليل، يصبح الطقس بارداً في أغلب المناطق، بينما يظل لطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وفق الادارة .

 
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