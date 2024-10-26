 
السبت 2024-10-26 04:21 م
 

الارصاد الجوية تُحذر من طقس الليلة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 26-10-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري-   يكون  الطقس الليلة بارد نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والبادية، ولطيف في باقي المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة المناطق الجنوبية من المملكة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

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التحذيرات:
- إحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
gnews

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