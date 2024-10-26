الارصاد الجوية تُحذر من طقس الليلة

التحذيرات:
- إحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
-
أخبار متعلقة
-
حالة الطقس في المملكة اليوم السبت
-
تحذير هام من الأرصاد بشأن الحالة الجوية
-
أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق الجمعة
-
الارصاد الجوية : طقس خريفي في أغلب المناطق الجمعة - تنبيهات
-
الأرصاد تحذر من تشكل الصقيع صباحاً في بعض المناطق الخميس
-
الارصاد تحذر من خطر تشكل الصقيع صباح الخميس
-
درجات الحرارة دون معدلاتها الطبيعية بحوالي 4-5 درجات مئوية
-
الارصاد : درجات الحرارة دون معدلاتها الاعتيادية الاربعاء