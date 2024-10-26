الارصاد الجوية تُحذر من طقس الليلة

الوكيل الإخباري- يكون الطقس الليلة بارد نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والبادية، ولطيف في باقي المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة المناطق الجنوبية من المملكة، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

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