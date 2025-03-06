الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الجمعة

ليــلاً: تضعف شدة الهطولات، وتهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اغلب المناطق بينما يحتمل أن تكون غزيرة في بعض الاحيان في البادية الشمالية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
التحذيرات:
- خطر جريان السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .
- خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد.
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