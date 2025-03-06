 
الخميس 2025-03-06 04:05 م
 

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الجمعة

أمطار في وسط البلد
امطار
 
الخميس، 06-03-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري-    تنخفض درجات الحرارة قليلاً ويستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يكون الطقس بارد، وغائم جزئي الى غائم أحياناً، وتهطل بإذن الله تعالى الأمطار في العديد من مناطق المملكة تكون غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وهطول البرد، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.
ليــلاً: تضعف شدة الهطولات، وتهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اغلب المناطق بينما يحتمل أن تكون غزيرة في بعض الاحيان في البادية الشمالية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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التحذيرات:
- خطر جريان السيول في الاودية والمناطق المنخفضة .
- خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد.

 
 
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