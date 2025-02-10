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الارصاد الجوية تكشف ادنى درجات حرارة سجلت خلال المنخفض الماضي

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الإثنين، 10-02-2025 03:28 م

الوكيل الإخباري-   ذكر مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن المملكة تأثرت خلال الأيام الماضية بكتلة هوائية باردة جدًا من أصل قطبي، أدت إلى هطولات مطرية وانخفاض واضح في درجات الحرارة، مما تسبب في تشكل الانجماد في عدة مناطق.

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وسجلت محطة رصد الشوبك أدنى درجة حرارة سطحية خلال المنخفض الجوي صباح يوم الأحد الموافق 9 شباط  2025، حيث بلغت -6.4°C. كما سجلت بعض المحطات الأخرى التابعة لادارة الارصاد الجوية درجات حرارة متدنية على النحو التالي:

 محطة رصد القطرانة: -4.5°C
 محطة رصد الطفيلة: -3.0°C
 محطة رصد مطار الملكة علياء: -3.0°C
 محطة رصد الجفر: -3.0°C
 محطة رصد مطار عمان المدني: -2.6°C

وتدعو الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بسبب احتمال تشكل الانجماد في بعض المناطق.

 
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