الارصاد الجوية تكشف ادنى درجات حرارة سجلت خلال المنخفض الماضي

وسجلت محطة رصد الشوبك أدنى درجة حرارة سطحية خلال المنخفض الجوي صباح يوم الأحد الموافق 9 شباط 2025، حيث بلغت -6.4°C. كما سجلت بعض المحطات الأخرى التابعة لادارة الارصاد الجوية درجات حرارة متدنية على النحو التالي:
محطة رصد القطرانة: -4.5°C
محطة رصد الطفيلة: -3.0°C
محطة رصد مطار الملكة علياء: -3.0°C
محطة رصد الجفر: -3.0°C
محطة رصد مطار عمان المدني: -2.6°C
وتدعو الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بسبب احتمال تشكل الانجماد في بعض المناطق.
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