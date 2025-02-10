الارصاد الجوية تكشف ادنى درجات حرارة سجلت خلال المنخفض الماضي

الوكيل الإخباري- ذكر مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أن المملكة تأثرت خلال الأيام الماضية بكتلة هوائية باردة جدًا من أصل قطبي، أدت إلى هطولات مطرية وانخفاض واضح في درجات الحرارة، مما تسبب في تشكل الانجماد في عدة مناطق.

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