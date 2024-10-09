الارصاد الجوية : طقس خريفي الخميس

11:55 م

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الوكيل الإخباري- الطقس نهارًا خريفي معتدل في أغلب المناطق، وحار نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة. اضافة اعلان





ليلاً، مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف في باقي المناطق.