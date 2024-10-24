الارصاد الجوية : طقس خريفي في أغلب المناطق الجمعة - تنبيهات

لـيــلاً: الطقس بارد نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار احيانا خاصة في مناطق البادية.
التنبيهات:
- ننصح بارتداء ملابس دافئة في ساعات الصباح الباكر وأثناء الليل.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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