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الارصاد الجوية : طقس خريفي في أغلب المناطق الجمعة - تنبيهات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 24-10-2024 06:34 م

الوكيل الإخباري-   يستمر الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار احيانا خاصة في مناطق البادية.


التنبيهات:
- ننصح بارتداء ملابس دافئة في ساعات الصباح الباكر وأثناء الليل.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
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