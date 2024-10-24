الارصاد الجوية : طقس خريفي في أغلب المناطق الجمعة - تنبيهات

الوكيل الإخباري- يستمر الطقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.

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لـيــلاً: الطقس بارد نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار احيانا خاصة في مناطق البادية.